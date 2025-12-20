La magia de la Navidad llega a los hospitales del país

La Navidad comenzó a sentirse con fuerza en los hospitales de El Salvador, donde Santa Claus inició un recorrido especial para llevar alegría, sonrisas e ilusión a los niños que reciben atención médica durante esta temporada.

La Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele, destacó que esta iniciativa busca compartir momentos de felicidad y esperanza con los pequeños, recordando que la Navidad también se vive a través de los gestos solidarios que reconfortan el corazón. “La magia de la Navidad se encuentra en los pequeños detalles que llenan de ilusión a quienes más lo necesitan”, expresó.

Durante las visitas, Santa Claus y sus ayudantes compartieron regalos, sonrisas y mensajes de ánimo, creando instantes de alegría para los niños y sus familias dentro de los centros hospitalarios.

Las autoridades informaron que esta actividad continuará desarrollándose en más hospitales del país, llevando el espíritu navideño a los niños que enfrentan momentos difíciles, como una muestra de cercanía, solidaridad y esperanza en estas fiestas.