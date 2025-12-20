Protección Civil desarrolla simulacro de incendio estructural como parte del Plan Fin de Año 2025

Autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil brindaron una conferencia de prensa en el Parque Centenario, en San Salvador Centro, donde se desarrolló un simulacro de incendio estructural en el marco de las acciones preventivas del Plan Fin de Año 2025.

El gobernador de San Salvador, Eduardo Godoy, destacó que estas acciones forman parte del fortalecimiento de la prevención ante emergencias durante la temporada festiva. “El Gobierno del Presidente Nayib Bukele continúa fortaleciendo las acciones preventivas en el marco del Plan Fin de Año 2025”, afirmó el funcionario.

Godoy explicó que el plan responde a una visión preventiva enfocada en la protección de las familias salvadoreñas y en la reducción de riesgos asociados a las celebraciones de Navidad y fin de año. Además, subrayó que el principal objetivo es anticiparse a posibles emergencias y garantizar una respuesta rápida, coordinada y eficaz ante cualquier eventualidad.

Por su parte, el subdirector de Protección Civil, Fermín Pérez, detalló que el simulacro recreó de manera realista un incendio estructural provocado por el uso, manipulación o almacenamiento inadecuado de productos pirotécnicos. Señaló que este ejercicio permitió poner a prueba los protocolos de actuación y evaluar de forma técnica y operativa los riesgos asociados a materiales altamente inflamables.

Finalmente, las autoridades recordaron a la población que, ante cualquier situación de emergencia, pueden comunicarse de inmediato al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) a través de los números 2281-0888 o 7070-3310.