Firpo y Alianza, frente a frente en la gran final del Apertura 2025

La Liga Mayor de Fútbol de El Salvador se alista para vivir una jornada de alto voltaje en el estadio Jorge “Mágico” González. Luis Ángel Firpo y Alianza, dos de los clubes más representativos del fútbol nacional, se enfrentarán en la gran final del Torneo Apertura 2025, en un duelo cargado de historia, revancha y ambición por la gloria.

Para Firpo, la final representa un regreso largamente esperado. Los pamperos vuelven a una definición por el título tras 12 años y medio de ausencia, impulsados por una afición usuluteca que aguardó más de 4,500 días para reencontrarse con este escenario. Del otro lado estará Alianza, vigente campeón y habituado a estas instancias, que buscará una nueva vuelta olímpica y seguir ampliando su legado en el fútbol salvadoreño.

El equipo dirigido por Marvin Solano llega con el respaldo de una sólida campaña. Firpo fue el mejor conjunto de la fase regular, cerrando las 22 jornadas como líder con 49 puntos, consolidándose desde la mitad del torneo y mostrando una de las ofensivas más efectivas del campeonato. En la liguilla ratificó su buen momento: goleó a Platense con un global de 6-2 en cuartos de final y luego dejó en el camino a Águila, con una victoria 3-1 en la ida en el Barraza y una ajustada derrota 0-1 en la vuelta, suficiente para un global de 3-2 que selló su retorno a una final.

Firpo sueña con conquistar su título número 11 en Primera División, apoyado en figuras como Elías Gumero, Styven Vásquez y un plantel que recuperó identidad, carácter y protagonismo en este Apertura.

Alianza, por su parte, afronta la final con la jerarquía que lo caracteriza. A lo largo del torneo se mantuvo en los primeros lugares de la tabla, alternando el liderato con Firpo y elevando su rendimiento en las fases decisivas. En cuartos de final eliminó a Municipal Limeño y en semifinales mostró toda su autoridad ante Cacahuatique, al que superó 2-1 en la ida en Chapeltique y goleó 3-0 en la vuelta, para un contundente global de 5-1.

Será un solo partido, 90 minutos —o más— para definir al campeón del Apertura 2025. Tradición contra hambre de revancha, experiencia frente a ilusión. Firpo y Alianza se citan en el “Mágico” González con un mismo objetivo: levantar el trofeo y escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol salvadoreño