Cristiano Ronaldo hizo dos goles en la victoria de Al-Nassr y fue campeón por primera vez en Arabia Saudita

La Nación

Cristiano Ronaldo puso fin a una sequía de cinco años sin consagrarse campeón de liga y celebró con su equipo, Al-Nassr, en Arabia Saudita. El portugués, de 41 años, anotó dos goles en el 4-1 sobre Damac que le dio el título al equipo amarillo, con dos puntos de ventaja sobre su escolta, Al-Hilal.

Uno de los tantos del nacido en Madeira en el partido decisivo, correspondiente a la fecha 34, fue de tiro libre y significó el 3-1 del flamante campeón a los 17 minutos del segundo tiempo. A diez minutos del final convirtió otra vez y selló el marcador definitivo. El portugués llegó a los 973 tantos en su carrera profesional y rompió en llanto luego de anotar el último del encuentro.

El Bicho como se lo conoce, se emocionó al ser sustituido por el entrenador portugués Artur Jorge, llegó a su octavo título de campeón de liga, galardón que conquistó en cuatro países distintos: Inglaterra, España, Italia y Arabia Saudita. Levantó su segundo trofeo con Al-Nassr y el número 37 en toda su carrera. Luego, lo celebró tocando el tambor, abrazándose con sus compañeros y hasta mimetizándose con los hinchas del equipo amarillo. Luego, y a través de su cuenta de X, festejó con un “¡Campeones!“.

“Quiero agradecer a todos mis fans por alentarme. Ganamos este título porque lo merecimos y, ojalá ganemos en la Copa del Mundo”, se ilusionó Ronaldo tras el triunfo en la fecha final con Al-Nassr. En la tribuna del estadio estaba su mujer, Georgina Rodríguez. Y parte de su familia.

El título de campeón en la liga saudí no hace sino confirmar el gran presente deportivo del ídolo portugués: sumó 29 goles y 5 asistencias y todo parece indicar que, mientras decida seguir jugando, alcanzará la cifra de mil goles, el gran objetivo que se plantea.