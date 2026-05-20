FESFUT sanciona al FAS por ingreso y quema de pólvora en semifinales

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) informó que la Comisión Disciplinaria sancionó a Club Deportivo FAS con una multa de $250 por el ingreso y quema de pólvora en los graderíos durante el partido de vuelta de las semifinales del torneo Clausura 2026 ante Club Deportivo Municipal Limeño.

De acuerdo con el comunicado oficial, el incidente ocurrió el pasado 17 de mayo en el estadio Óscar Quiteño y la sanción fue impuesta conforme al Código Disciplinario y el Reglamento General de las Divisiones Profesionales.

La FESFUT señaló que reconoce el entusiasmo y apoyo de las aficiones en los encuentros deportivos; sin embargo, reiteró que toda celebración debe realizarse bajo condiciones seguras y dentro de los parámetros permitidos por la normativa vigente.

Asimismo, la Federación indicó que promoverá que, en un futuro cercano, el uso de pólvora pueda ser autorizado nuevamente en los estadios de Primera División, siempre que sea manipulada exclusivamente por profesionales especializados y bajo estrictos protocolos de seguridad.

Finalmente, también anunciaron que revisarán la normativa relacionada con las sanciones aplicables a los equipos involucrados en infracciones vinculadas al uso de material pirotécnico en escenarios deportivos.