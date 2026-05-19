FESFUT anuncia cuerpo arbitral para la final entre FAS y Águila

La Federación Salvadoreña de Fútbol, a través de la Comisión de Árbitros, dio a conocer las designaciones arbitrales para la final del torneo Clausura 2026 de la Primera División, que disputarán Club Deportivo FAS y Club Deportivo Águila.

Según el comunicado oficial, el árbitro principal del encuentro será Filiberto Martínez Cálix. El equipo arbitral estará conformado además por Juan Francisco Zumba como asistente uno, Geovanni García Lima como asistente dos, Germán Stanley Martínez como cuarto árbitro y Óscar Alonso Barrera como quinto árbitro.

La gran final se disputará el próximo sábado 23 de mayo de 2026 en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González.

Asimismo, la Comisión de Árbitros de la FESFUT reafirmó su compromiso con la transparencia, imparcialidad y el fortalecimiento del arbitraje en las competiciones oficiales del fútbol salvadoreño.