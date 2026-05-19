Sancionan a vecinos por obstruir aceras y sacar basura fuera de horario en San Salvador



Personal de la Zona 4 y del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San Salvador realizó una intervención sobre la avenida Las Camelias y calle Los Abetos, en la colonia San Francisco de San Salvador, tras recibir denuncias ciudadanas.

Durante la inspección, las autoridades constataron que varios residentes obstruían las aceras con vehículos y además sacaban la basura fuera de los horarios establecidos para la recolección.

Ante estas irregularidades, se aplicaron sanciones con base en los artículos 50 y 86 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana.

Asimismo, los infractores debieron retirar los desechos acumulados en el sector y recibieron una advertencia sobre la obligación de entregar la basura directamente al camión recolector en los horarios correspondientes.