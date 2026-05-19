Honduras niega ingreso de paquetes escolares destinados a estudiantes salvadoreños en zona de exbolsones

La ministra de Ministerio de Educación de El Salvador, Karla Erlinda Trigueros, informó que autoridades hondureñas denegaron el ingreso de paquetes escolares destinados a estudiantes salvadoreños con doble nacionalidad en la zona fronteriza de los exbolsones.

Según explicó la funcionaria, la delegación salvadoreña se presentó al punto fronterizo con el objetivo de realizar la entrega; sin embargo, fueron notificados de que no podrían ingresar al territorio hondureño con los paquetes escolares.

“Venimos al punto fronterizo. Sin embargo, me informan que no vamos a poder ingresar con los paquetes escolares al territorio hondureño”, expresó la ministra. Trigueros señaló además que el Gobierno salvadoreño respetará la decisión tomada por las autoridades de Honduras, pese a que el proceso migratorio correspondiente ya había sido completado por la delegación nacional.

De acuerdo con la información brindada, más de 1,900 paquetes escolares habían sido preparados para beneficiar a estudiantes salvadoreños con doble nacionalidad que cursan sus estudios en más de 30 centros educativos ubicados en la zona de los exbolsones.

La ministra agregó que los paquetes fueron enviados por disposición del presidente Nayib Bukele como parte del apoyo educativo dirigido a niños salvadoreños residentes en ese sector fronterizo.