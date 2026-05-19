Yamil Bukele se pronuncia sobre precios de la final entre FAS y Águila

El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Yamil Bukele, se refirió a la polémica generada por los precios establecidos para la final del torneo Clausura 2026 entre Club Deportivo FAS y Club Deportivo Águila.

Bukele señaló que es importante tomar en cuenta la situación económica de los equipos y brindarles mayor respaldo durante la temporada regular, con el objetivo de evitar incrementos en el costo de las entradas durante las etapas decisivas del campeonato.

Asimismo, aclaró que ni él ni la FESFUT participaron en la discusión o definición de los precios que serán cobrados para el encuentro final.

El dirigente también destacó que el fútbol salvadoreño necesita mayor apoyo y compromiso de todos los sectores involucrados, incluyendo aficionados, dirigentes, patrocinadores y medios de comunicación.

“El fútbol también necesita que le demos valor”, expresó Bukele en su mensaje.