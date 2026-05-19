Altas temperaturas continúan rompiendo récords en El Salvador

Las altas temperaturas siguen marcando nuevos récords en distintos puntos del país, según informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de El Observatorio.

De acuerdo con el reporte oficial, durante la jornada de ayer se registró una temperatura máxima de 41°C en el sector de Güija, en Santa Ana, convirtiéndose en uno de los valores más elevados reportados en lo que va del mes.

Asimismo, en Perquín, Morazán, los termómetros alcanzaron los 35.2°C, superando también registros anteriores reportados recientemente en la zona.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones climáticas y recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y tomar medidas preventivas ante las altas temperaturas que continúan afectando el territorio nacional.