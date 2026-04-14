Temperaturas extremas y ola de calor en El Salvador

Las temperaturas elevadas persisten en el país, en especial en horas de la tarde.

En algunos sectores del territorio se siguen experimentando temperaturas extremas; por lo tanto, la ola de calor que inició el 9 de abril de 2026 se mantiene en las siguientes estaciones: Güija, Candelaria de La Frontera, Perquín, Santa Ana, Chorrera del Guayabo, Sensuntepeque, La Hachadura, San Andrés, Chiltiupán, Los Naranjos, Acajutla y Santiago de María (ver Figura 1).

Pronóstico

Se mantendrán temperaturas muy altas durante los próximos dos días en todo el territorio. A partir del miércoles 15 de abril, se prevé una ligera disminución, por lo que la ola de calor podría comenzar a ceder; no obstante, las condiciones cálidas propias de abril persistirán.

Se esperan tardes y primeras horas de la noche muy calurosas, con puntos específicos (como la zona oriental, la franja costera y los valles interiores) donde las temperaturas podrían superar los 40 °C. La institución mantendrá el monitoreo de las condiciones en todo el territorio nacional para identificar si otras zonas alcanzan los umbrales de ola de calor y así informar oportunamente a la población.

Según el pronóstico a corto plazo, se esperan los siguientes rangos de temperatura máxima:

Zona oriental: entre 38 y 40 °C Franja costera: entre 33 y 37 °C Valles interiores: entre 35 y 38 °C

Zonas montañosas: entre 23 y 31 °C

Recomendaciones generales: