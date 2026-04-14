Capturan a tres sujetos por tráfico de drogas en Ahuachapán

Tres personas fueron capturadas por el delito de tráfico ilícito de drogas durante un procedimiento realizado en el cantón Guachipilín, en San Pedro Puxtla.

Los detenidos fueron identificados como Kevin Alexander Rivera Henríquez, de 28 años; Ronald Antonio Rivas Cornejo, de 31; y Carlos Alfonso Murillo Cruz, de 29 años de edad.

Durante el operativo, las autoridades incautaron marihuana, dinero en efectivo, cuatro teléfonos celulares, una computadora portátil y un vehículo que presuntamente era utilizado para el traslado del ilícito.

Los sujetos serán remitidos a las instancias correspondientes para enfrentar cargos por tráfico ilícito de drogas.