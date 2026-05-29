MOP desmiente imagen viral sobre supuestos venados vistos en El Espino

El Ministerio de Obras Públicas desmintió la veracidad de una imagen que circula en redes sociales y que asegura mostrar a varios venados en el sector de El Espino, en El Salvador.

De acuerdo con la institución, la fotografía difundida corresponde en realidad a un video grabado en México y está siendo utilizada fuera de contexto para generar desinformación entre la población.

Las autoridades aclararon que la publicación no guarda relación con el sector de El Espino ni con hechos ocurridos en territorio salvadoreño.

Ante esta situación, el MOP hizo un llamado a la ciudadanía a verificar la autenticidad de la información antes de compartirla, a fin de evitar la propagación de contenido falso que pueda generar confusión.

Asimismo, reiteró la importancia de consultar únicamente fuentes oficiales para confirmar cualquier información relacionada con proyectos o situaciones de interés nacional.