Capturan a tres presuntos distribuidores de droga en San Salvador

La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de tres personas señaladas de dedicarse a la comercialización de droga en distintos sectores de San Salvador, como resultado de un operativo coordinado entre unidades de Investigación Policial y la División Antinarcóticos.

Los detenidos fueron identificados como Irvin Stanley Vanegas Ramírez, de 36 años; Karen Marcela Ávila de Marroquín, de 34; y Gustavo Heriberto Coto Caballero, de 37 años.

Según el reporte policial, durante registros realizados en dos viviendas las autoridades incautaron 2.5 kilogramos de cocaína, cuyo valor comercial asciende a $63,025.20. Además, se decomisaron $15,910 en efectivo y tres vehículos que presuntamente eran utilizados en las operaciones ilícitas.

La Policía detalló que los tres capturados serán remitidos a las instancias judiciales correspondientes para enfrentar cargos por el delito de tráfico ilícito de drogas.

Las autoridades reiteraron que continúan desarrollando operativos para combatir estructuras dedicadas al narcomenudeo y al tráfico de sustancias ilícitas en el país.