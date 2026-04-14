Reid Wiseman, de Artemis II: “Solía pensar que tenía miedo a las alturas, pero ahora sé que era a la gravedad”

La Nación

Tras el aterrizaje de la cápsula Orión en el planeta Tierra, una declaración de Reid Wiseman, uno de los atronautas que formó parte de la misión Artemis II, quedó para el recuerdo luego de experimentar la gravedad en el espacio. El astronauta destacó en ese sentido: “Solía pensar que tenía miedo a las alturas, pero ahora sé que a lo que realmente le tenía miedo era a la gravedad”.

El tripulante remarcó que su miedo no era en relación a la altitud, sino en la fuerza de la gravedad que provoca la caída, una declaración que remarca que la experiencia de la microgravedad transforma la percepción del peligro y la física.

El cuerpo humano en el espacio

Uno de los principales factores que explica los cambios es la ausencia de gravedad. En ese entorno, el cuerpo deja de trabajar como lo hace en la Tierra y eso genera múltiples consecuencias.

“Van a perder muchísima fuerza muscular”, advirtió Tartaglione en díalogo con LN+, al explicar que en apenas 10 días pueden sufrir una reducción de entre el 1% y el 2% de la masa muscular, especialmente en piernas y espalda.

Además, señaló que también se produce una pérdida de densidad ósea similar a una osteoporosis acelerada, debido a la falta de carga sobre el esqueleto y la menor exposición a la vitamina D.

Objetivos de la misión

La travesía que comenzó el 1 de abril con el despegue y contempla una extensión total de 10 días. El objetivo es validar sistemas fundamentales para futuras misiones tripuladas, como el soporte vital y la navegación en el espacio profundo.

A diferencia de Artemis I, esta experiencia incluyó la presencia de astronautas durante todo el trayecto. Los datos obtenidos serán clave para las próximas etapas del programa, que prevé un nuevo alunizaje en los próximos años.