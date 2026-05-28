Confirman que nuevo CIFCO priorizará áreas ecológicas y de convivencia

La cooperación entre China y El Salvador continúa consolidándose a través de proyectos orientados al desarrollo, la inversión y el bienestar de la población salvadoreña.

Autoridades informaron que el área destinada para la construcción del nuevo CIFCO ya fue definida, aclarando además que el proyecto no implicará la remoción adicional de árboles en la zona intervenida.

Según la información oficial, la obra ocupará únicamente el 30% del terreno total, mientras que el 70% restante será destinado a una amplia área verde, ecológica y de convivencia familiar.

El proyecto busca convertirse en un referente de desarrollo sostenible en el país, integrando infraestructura moderna con espacios destinados a la conservación ambiental y al esparcimiento ciudadano.

Las autoridades destacaron que esta iniciativa marcará un nuevo hito en la cooperación bilateral entre ambas naciones y fortalecerá el crecimiento de infraestructura estratégica bajo un enfoque sostenible para beneficio de las familias salvadoreñas.