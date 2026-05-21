VMT castiga con $750 a tiktoker captado haciendo maniobras temerarias en carretera

El Viceministerio de Transporte (VMT) informó sobre la imposición de múltiples sanciones a un creador de contenido que fue captado en video cometiendo diversas infracciones mientras conducía una motocicleta tipo triciclo con remolque en una carretera de la zona occidental del país.
Según las autoridades, el conductor puso en riesgo la vida de otros usuarios al realizar maniobras peligrosas y circular incumpliendo varias disposiciones de tránsito.
Multas aplicadas:
▪️ Circular acompañante sin casco certificado — $150
▪️ Conducirse más de dos personas en motocicleta — $150
▪️ Conducir haciendo “zigzag” o describiendo curvas — $100
▪️ Circular en zona no autorizada para motocicletas — $150
▪️ Sobrepasar otro vehículo sin indicar la maniobra — $50
▪️ Transportar personas en vehículo no habilitado — $150
Total de sanciones: $750.
“El respeto a la normativa de tránsito garantiza una movilidad más segura para todos”, reiteró el VMT.