Muere en prisión “Viejo Lin”, el fundador de la pandilla 18 en El Salvador

Carlos Ernesto Mojica Lechuga, alias “Viejo Lin”, uno de los principales fundadores y rostros históricos de la pandilla 18 en El Salvador, falleció en prisión la noche del miércoles, según informó la Dirección General de Centros Penales.

De acuerdo con el informe oficial, el pandillero murió a causa de un fallo multiorgánico provocado por complicaciones hepáticas. Además, padecía cirrosis hepática, síndrome hepatorrenal y un probable glioblastoma, un agresivo tumor cerebral, cuadro que se agravó tras sufrir un severo sangrado digestivo.

“Viejo Lin” fue identificado durante décadas como uno de los líderes más influyentes de la pandilla 18, estructura vinculada a homicidios, extorsiones, violaciones, reclutamiento forzado de menores y múltiples hechos de violencia que marcaron al país durante los años 90 y 2000.

En 2012, cobró notoriedad pública al convertirse en uno de los portavoces de la denominada “Tregua” entre pandillas, impulsada durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes, proceso que generó fuertes cuestionamientos por los beneficios penitenciarios otorgados a estructuras criminales.

Las autoridades señalaron que su muerte representa el final de uno de los símbolos del auge de las pandillas en El Salvador.