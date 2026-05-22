¿Puede El Salvador convertirse en el próximo Perú culinario?

El sabor salvadoreño siempre estuvo allí. En las pupusas hechas en casa. En lasrecetas que pasan de generación en generación. En las mesas familiares. En los mercados. En el aroma del chile, el loroco, las salsas y los sabores que forman parte de la identidad de un país.

Durante años, países como Perú lograron transformar su cocina en una plataforma mundial de orgullo nacional, turismo, exportación e innovación. Hoy, OPA Ingredients cree que El Salvador también puede hacerlo. Por eso inaugura en San Salvador su nuevo Food Innovation Hub, un espacio creado para tomar los sabores auténticos del país y ayudarlos a evolucionar hacia productos modernos, industriales y exportables, sin perder su esencia.

“No se trata solo de comida. Se trata de identidad. Se trata de demostrar que nuestros sabores, nuestras recetas y nuestra tierra tienen el nivel para competiren cualquier mercado del mundo”, expresó Rudi Eyl, Chairman de Grupo Spice Society y OPA Ingredients. El nuevohub unirá chefs, ciencia de alimentos, tendencias globales e industria para desarrollar:

Salsas y dips

Snacks y condimentos

Marinados y soluciones culinarias

Productos foodservice

Innovación para restaurantes e industria alimentaria

La visión de OPA Ingredients parte de una idea simple: el sabor nace en la tierra. Muchos de los ingredientes utilizados por la compañía provienen de una red agrícola que impacta a más de 5,000 familias centroamericanas que viven del cultivo de especias, chiles y productos agrícolas vinculados a la cadena alimentaria.

La empresatambién busca conectar sabor con bienestar, ingredientes naturales y calidad mundial, alineándose con las nuevas tendencias globales de wellness, autenticidad y alimentación consciente.

“Cuando logramos convertir una recetalocal en un producto exportable, no solo crece una empresa. Crecen agricultores, familias y comunidades enteras”,agregó Eyl.

El Food Innovation Hub busca conectar tradición con innovación: tomar recetas auténticas salvadoreñasy convertirlas en productos capaces de competir en supermercados, restaurantes y cadenas internacionales. OPAIngredients considera que Centroamérica tiene una oportunidad histórica: convertir su riqueza culinaria en una nueva plataforma de crecimiento económico, orgullo cultural y generación de empleo.

Valores Ceiba — Holcan Code

Bienestar y Vida Saludable

Calidad de Clase Mundial

Experiencia y Conocimiento

Trabajo Honesto, Disciplina y Resiliencia

Modelo Replicable y Sostenible

Conexión Humana y Orgullo por Nuestra Tierra

Sobre sus raíces:

OPA Ingredients nació en la región del Trifinio centroamericano, una tierra de enorme riqueza agrícola, cultural y culinaria, donde convergen tradiciones, biodiversidad y generaciones de agricultores que han cultivado sabores auténticos durante siglos.

Inspirados en los valores de la Ceiba — símbolo de conexión, fortaleza y vida en la cultura mesoamericana — cren en construir una plataforma que una agricultura, bienestar, innovación culinaria, calidadmundial e impacto humano sostenible.

Sobre OPA Ingredients:

OPA Ingredients es una empresa centroamericana especializada en soluciones de sabor, ingredientes funcionales, especias, salsas, condimentos y desarrollos alimentarios para la industria, foodservice y marcas de consumo. Forma parte de Grupo Spice Society, una plataforma que integra agro, ciencia de alimentos, innovación culinaria,manufactura e impacto social.