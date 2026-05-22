Nacen crías de cocodrilo americano en Áreas Naturales Protegidas de El Salvador

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador informó sobre el nacimiento de varios ejemplares de cocodrilo americano dentro de Áreas Naturales Protegidas del país, como parte de los esfuerzos de conservación y protección de esta especie.

De acuerdo con la institución, los huevos fueron rescatados previamente de zonas consideradas vulnerables debido al riesgo de inundaciones, depredadores naturales y cacería furtiva, factores que ponían en peligro el desarrollo de los embriones.

Las autoridades detallaron que el proceso de incubación se extendió durante 75 días y fue monitoreado de manera constante por especialistas y guardarrecursos ambientales, quienes supervisaron cuidadosamente la temperatura, humedad y demás condiciones necesarias para garantizar el nacimiento seguro de las crías.

El Ministerio destacó que este tipo de acciones buscan aumentar las probabilidades de supervivencia de los cocodrilos durante sus primeras etapas de vida y fortalecer la conservación de la fauna silvestre en el país.

Asimismo, reiteraron el compromiso de continuar impulsando programas de protección ambiental y preservación de especies dentro de las áreas naturales protegidas de El Salvador.