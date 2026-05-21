PNC rescata y libera fauna silvestre en Ahuachapán y Santa Ana

La Policía Nacional Civil informó sobre dos procedimientos realizados recientemente como parte de las acciones de protección y resguardo de fauna silvestre en distintos puntos del país.

En Ahuachapán, un cusuco adulto fue entregado a elementos de la Policía Rural para su traslado a la División de Medio Ambiente, donde especialistas verificarán su estado de salud antes de proceder con su liberación en un área natural protegida.

Mientras tanto, en Santa Ana Centro, un ciudadano entregó a las autoridades un ejemplar de aurora, un ave nocturna que posteriormente fue examinada por personal especializado.

Tras la evaluación correspondiente, el ave fue liberada en su hábitat natural, garantizando así su bienestar y conservación.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a reportar este tipo de casos y evitar mantener animales silvestres en cautiverio, recordando que la protección de la fauna forma parte de las acciones impulsadas para preservar los ecosistemas del país.