Nuevo puente en Villa Lourdes ya está habilitado

El Gobierno habilitó este viernes el paso vehicular y peatonal sobre el nuevo puente de Villa Lourdes, en el distrito de Colón, una obra que busca restablecer la conectividad y brindar mayor seguridad a miles de familias afectadas tras el colapso de la antigua estructura debido a las tormentas del año pasado.

La infraestructura fue construida por el Ministerio de Obras Públicas como parte del Plan Nacional de Mitigación impulsado por el Ejecutivo. Según información oficial, el nuevo puente beneficia directamente a más de 10,000 familias de Villa Lourdes y comunidades aledañas que permanecieron afectadas luego que las lluvias destruyeran el paso anterior en junio de 2025.

Esta es la nueva obra de paso que construimos y habilitamos en Nuevo Lourdes, Colón, para que las familias cuenten con mejor conectividad.



La comunidad hoy puede trasladarse de forma rápida y segura para realizar sus actividades cotidianas. pic.twitter.com/FO9EmpEzjf — Ministerio de Obras Públicas (@ObrasPublicasSV) May 16, 2026

De acuerdo con las autoridades, la obra tuvo una inversión aproximada de $2.7 millones e incluyó trabajos de adecuación del río, construcción de muros de contención, refuerzo de bases de concreto, instalación de luminarias modernas y un paso peatonal seguro para reducir riesgos durante el invierno.

El titular del MOP, Romeo Rodríguez, destacó que el proyecto fue finalizado antes del tiempo previsto gracias a jornadas de trabajo continuas y aseguró que el objetivo principal es mejorar la movilidad y la calidad de vida de la población.

El antiguo puente colapsó tras las intensas lluvias que provocaron el desbordamiento del río en la zona, dejando incomunicados sectores como El Cobanal y El Capulín, además de daños en tuberías y sistemas de agua potable. Mientras avanzaban las obras, las autoridades habilitaron rutas alternas y una pasarela provisional para los habitantes.