Parque vial móvil llega al Salvador del Mundo este fin de semana

El Parque de Educación Vial Móvil llegará este sábado 16 y domingo 17 de mayo a la Plaza Salvador del Mundo, en San Salvador, donde niños y adolescentes podrán participar gratuitamente en dinámicas educativas sobre conducción responsable y normas de tránsito.

La iniciativa, impulsada por el Viceministerio de Transporte (VMT) en el marco de la Semana Mundial de la Seguridad Vial 2026, busca fomentar desde temprana edad una cultura de respeto a las señales de tránsito y prevención de accidentes.

Durante la actividad, los menores podrán conducir carros de pedales tipo go-karts dentro de un circuito que recrea una ciudad a escala, con semáforos, redondeles, ciclovías, pasos peatonales y señalización vial. Además, contarán con el acompañamiento de instructores y agentes de tránsito especializados.

Según las autoridades, el espacio cuenta con una alfombra de simulación vial de aproximadamente 17 metros de ancho por 30 metros de largo, diseñada para que los participantes aprendan de manera práctica cómo comportarse de forma segura tanto como peatones como futuros conductores.

El director de Tránsito, Félix Serrano, señaló que el principal objetivo del proyecto es transformar la cultura vial en El Salvador y contribuir a la construcción de ciudades más seguras mediante la educación preventiva.

Las jornadas serán gratuitas y abiertas al público, sin necesidad de inscripción previa, en horario de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche. El VMT también informó que el Parque de Educación Vial Móvil continuará recorriendo distintos puntos del país, incluyendo plazas públicas y centros escolares.