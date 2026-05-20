Resguardan mono araña hallado en zona urbana de La Libertad Oeste

La División de Medio Ambiente de la Policía Nacional Civil rescató y trasladó a un área protegida a un ejemplar de mono araña que fue localizado entre árboles sobre el bulevar Bazzini, en el distrito de Colón, La Libertad Oeste.

De acuerdo con las autoridades, el animal se encontraba en una zona urbana donde corría el riesgo de resultar lesionado, por lo que se activó un procedimiento para garantizar su resguardo y protección.

Tras el rescate, el ejemplar fue sometido a una evaluación veterinaria para verificar su estado de salud antes de ser reubicado en un entorno adecuado para su conservación.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a reportar este tipo de casos y evitar acercarse o intentar manipular animales silvestres, con el fin de proteger tanto a las especies como a las personas.