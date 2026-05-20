El rapero argentino Trueno traerá su “Turrazo World Tour 2026” a El Salvador

El rapero argentino Trueno confirmó que se presentará en El Salvador el próximo 6 de noviembre de 2026 como parte de su gira internacional “Turrazo World Tour 2026”.

El concierto se llevará a cabo en el complejo Be Sport, donde los fanáticos salvadoreños podrán disfrutar de uno de los artistas más destacados del rap y freestyle latinoamericano.

El anuncio ha generado expectativa entre sus seguidores, quienes esperan un espectáculo cargado de energía y los éxitos que han posicionado a Trueno en la escena musical internacional.

Con este evento, El Salvador vuelve a formar parte de la agenda de conciertos internacionales que llegarán al país durante 2026.

Los precios del concierto varían según localidad: