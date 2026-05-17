Marco Antonio Solís conquistó al público salvadoreño en el Estadio Cuscatlán

Miles de salvadoreños disfrutaron del concierto de Marco Antonio Solís la noche del sábado en el Estadio Cuscatlán, en San Salvador, donde el cantante mexicano interpretó varios de los éxitos más reconocidos de su trayectoria musical.

Desde tempranas horas, los fanáticos comenzaron a llegar al recinto para presenciar el espectáculo del artista conocido como “El Buki”, quien ofreció un repertorio cargado de nostalgia, romanticismo y clásicos que marcaron a distintas generaciones.

Durante la presentación, canciones como “Si no te hubieras ido”, “Tu cárcel” y otros de sus temas más populares fueron coreados por los asistentes, quienes acompañaron cada interpretación con aplausos y luces de celulares que iluminaron el estadio.

El concierto estuvo acompañado de una producción visual y sonora que mantuvo la conexión entre el artista y el público salvadoreño durante toda la noche.

Con esta presentación, Marco Antonio Solís volvió a reencontrarse con sus seguidores en El Salvador, dejando momentos emotivos y una velada que muchos calificaron como inolvidable.