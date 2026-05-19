Zahara, la hija de Angelina Jolie, deja de usar el apellido de su padre, Brad Pitt

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Zahara, la hija de 21 años de Angelina Jolie renunció al apellido de su padre, Brad Pitt, al subir al escenario para recoger su título en el Spelman College.

La 139.ª ceremonia de graduación de la universidad de Atlanta tuvo lugar el domingo 17 de mayo. Zahara se graduó con una licenciatura en Psicología, según el programa de la ceremonia.

Aunque la graduada figuraba como Zahara Marley Jolie-Pitt en el programa de la ceremonia, su nombre se leyó como «Zahara Marley Jolie» cuando subió al escenario.

Cabe destacar que se presentó como «Zahara Marley Jolie» cuando se unió a la hermandad Alpha Kappa Alpha en noviembre de 2023.

Zahara también utilizó el apellido de su madre cuando fue recibida como invitada especial en el evento Dearest Mother Daughter: A Most Delightful Brunch Experience de la Fundación Pearls of Purpose, celebrado en abril. Durante el evento, Zahara habló de la «relación única, casi fraternal», que mantiene con su madre, de 50 años.

Ella dijo: «Nuestro amor mutuo es algo que hemos encontrado. Me adoptaron cuando tenía seis meses y me dieron como hermanos a algunas de las personas más especiales y cariñosas, con una madre que nos crió en el valor de ayudar a los demás, ser amables y esforzarnos siempre por crecer como personas. Estos valores pueden parecer sencillos, pero en un mundo en el que se pasa por alto la amabilidad y ayudar a los demás tiene un coste, estoy agradecida de haber tenido un modelo a seguir que me ha enseñado lo que significa ser una persona decente».

Zahara describió a Jolie como «la mujer más desinteresada, cariñosa y comprensiva a la que puede llamar mamá».