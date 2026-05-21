Capturan en San Miguel a hombre que transportaba mercadería de contrabando

La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de William Alfredo Trejo Ramos, de 41 años, acusado de transportar mercadería de contrabando en el distrito de Sesori, San Miguel Norte.

De acuerdo con las autoridades, la detención fue realizada sobre la carretera que conduce hacia San Luis La Reina, donde el sujeto se desplazaba a bordo de una camioneta en la que transportaba aproximadamente 30 cajas con producto ilícito.

El procedimiento fue ejecutado por equipos de investigaciones de la PNC con apoyo de unidades tácticas, como parte de las acciones contra el comercio ilegal y otras actividades ilícitas.

Tras la intervención, Trejo Ramos será remitido por el delito de contrabando de mercadería, mientras continúan las investigaciones correspondientes sobre el origen y destino de los productos decomisados.

La Policía reiteró que mantendrá operativos en distintos puntos del país para combatir estructuras y actividades relacionadas con el contrabando.