Alcaldía interviene vivienda por denuncia de maltrato animal en Ciudad Delgado

Personal de la Unidad de Protección de Animales de Compañía de la Alcaldía de San Salvador Centro, en coordinación con el Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San Salvador, atendió una denuncia por presunto maltrato animal en el barrio San Sebastián, colonia Santa Marta, pasaje 2, en el distrito de Ciudad Delgado.

Durante la inspección realizada este jueves, las autoridades verificaron que varios caninos permanecían en condiciones inadecuadas dentro de la vivienda, por lo que se notificó a la propietaria sobre posibles infracciones contempladas en la Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.

Según detallaron, se aplicó el artículo 45, literal “A”, relacionado con mantener animales en espacios no aptos, así como el artículo 46, literal “A”. Además, las autoridades constataron la ausencia de cartillas de vacunación y registros médicos veterinarios de las mascotas.

El personal municipal otorgó un plazo de 72 horas para que la propietaria mejore las condiciones en las que permanecen los animales y cumpla con las disposiciones establecidas.

Las autoridades advirtieron que, en caso de incumplimiento, podrían ejecutarse otras medidas conforme a la normativa vigente en materia de protección y bienestar animal.