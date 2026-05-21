Capturan en Santa Tecla a fundador de la clica “Merliot Locos Salvatruchos” de la MS-13

La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de Jaime Omar Rodríguez García, de 47 años, alias “Pacha” o “El Chino”, identificado como miembro de la MS-13 y uno de los fundadores de la clica “Merliot Locos Salvatruchos”.

De acuerdo con las autoridades, la detención fue posible gracias al trabajo desarrollado por equipos de Inteligencia Policial, quienes ubicaron al sujeto sobre la 2ª Calle Poniente, en el distrito de Santa Tecla, La Libertad Sur.

La PNC detalló que los tatuajes en el cuerpo del detenido confirman su pertenencia a la estructura criminal. Además, registra antecedentes desde 2008 por el delito de agrupaciones ilícitas.

Según las investigaciones, alias “Pacha” daba órdenes para cometer distintos crímenes y actividades delictivas vinculadas a la pandilla.

Las autoridades señalaron que será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla.