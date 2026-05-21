Honduras bajo tensión: Policía y Fuerzas Armadas intervienen Colón y Cortés tras hechos violentos

La Secretaría de Seguridad de Honduras, a través de la Policía Nacional, emitió el Comunicado de Prensa, en el que informa una serie de medidas urgentes ante los recientes hechos violentos registrados en los sectores de Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón, y Corinto, municipio de Omoa, departamento de Cortés.

En el documento oficial, las autoridades aseguran que la Policía Nacional, en coordinación con las Fuerzas Armadas, ejecutará una intervención inmediata en las zonas afectadas con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana, proteger evidencias y desarrollar operaciones de búsqueda para identificar y capturar a los responsables de los hechos criminales.

Según el comunicado, estas acciones forman parte de una estrategia integral para reforzar la presencia de los cuerpos de seguridad en las comunidades afectadas y evitar que continúen los actos de violencia que han generado preocupación entre la población.

Equipos especiales investigarán los hechos

La Secretaría de Seguridad también anunció la conformación de equipos investigativos conjuntos integrados por fiscales, unidades de inteligencia y especialistas en medicina forense.

De acuerdo con las autoridades, estos grupos tendrán la tarea de esclarecer los hechos de manera rápida y transparente, con el propósito de obtener resultados “contundentes e inmediatos” conforme a la ley.

Además, el Gobierno reiteró que se brindará información oficial de manera permanente para evitar rumores o especulaciones que puedan generar incertidumbre entre la ciudadanía.

Gobierno promete capturas y justicia

En el cuarto punto del comunicado, el Estado hondureño reafirma que actuará “con firmeza” para capturar a los responsables, proteger a las comunidades vulnerables y garantizar justicia para las víctimas afectadas.

Asimismo, las autoridades sostienen que mantendrán su compromiso constitucional de preservar la seguridad, la paz y el orden público en el país, especialmente en las zonas donde se han registrado hechos de alto impacto.

El pronunciamiento fue emitido por la Policía Nacional de Honduras desde Tegucigalpa, M.D.C., este jueves 21 de mayo de 2026, bajo el lema institucional: “Nuestro compromiso Servir y Proteger”.

Crece preocupación por violencia en la zona norte

Los recientes hechos registrados en Colón y Cortés han generado alarma entre pobladores y sectores sociales, quienes exigen mayor presencia policial y respuestas inmediatas por parte del Estado.

Aunque las autoridades aún no han brindado detalles específicos sobre el número de víctimas o el contexto exacto de los sucesos, el despliegue anunciado refleja la magnitud de la preocupación de las fuerzas de seguridad ante la situación.

Se espera que en las próximas horas la Policía Nacional amplíe la información sobre las investigaciones y las operaciones que se desarrollarán en ambos departamentos.