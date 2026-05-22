Todo listo para el Festival de la Piña y La Palanca en la Ex Casa Presidencial

La tradición, la gastronomía y el sabor típico salvadoreño se harán presentes en el Festival de la Piña y La Palanca de Santa María Ostuma, un evento que reunirá a familias y visitantes en una jornada llena de cultura y entretenimiento.

La actividad se desarrollará el próximo domingo 24 de mayo en las instalaciones de la Ex Casa Presidencial, en un horario de 3:00 de la tarde a 7:00 de la noche, con entrada completamente gratis.

Durante el festival, los asistentes podrán disfrutar de una variedad de productos derivados de la piña, gastronomía típica, bebidas tradicionales y diferentes actividades recreativas para toda la familia.

El evento busca promover las tradiciones de Santa María Ostuma, en el departamento de La Paz, reconocido por su producción agrícola y por conservar una de las gastronomías más representativas del país.

Los organizadores hicieron la invitación a la población salvadoreña para formar parte de esta celebración cultural y apoyar a emprendedores y productores locales.