Choque entre motocicletas deja a dos mujeres lesionadas en San Salvador

Dos jóvenes mujeres resultaron lesionadas la tarde de este jueves luego de verse involucradas en un accidente de tránsito entre dos motocicletas ocurrido sobre la calle Agua Caliente y calle a colonia Santa Alegría, en San Salvador.

De acuerdo con la información preliminar, una de las afectadas conducía una de las motocicletas involucradas, mientras que la segunda lesionada viajaba como pasajera en el otro vehículo.

Tras el percance, elementos de Comandos de Salvamento de El Salvador se hicieron presentes en la escena para brindar atención prehospitalaria a ambas víctimas, quienes posteriormente fueron trasladadas hacia distintos centros asistenciales.

Hasta el momento, las causas que originaron el accidente no han sido determinadas, por lo que serán las autoridades correspondientes las encargadas de realizar las investigaciones respectivas.