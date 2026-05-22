¿Cuánto gana realmente tu ahorro? Claves para entender cómo influye la tasa de interés fija

En un contexto donde el manejo efectivo del dinero se ha vuelto una prioridad para muchos salvadoreños, entender cómo crece el ahorro es cada vez más importante.

Sin embargo, no siempre es fácil identificar cuánto se recibirá realmente al escoger una cuenta de ahorro, ya que algunas opciones en el mercado pueden depender de condiciones, montos o variaciones en el tiempo.

En ese sentido, la claridad en las condiciones se vuelve clave al momento de elegir dónde ahorrar. A esto se suman dos elementos importantes para entender las oportunidades de crecimiento que puede tener el dinero: primero, una tasa fija, que brinda claridad sobre el rendimiento esperado; y segundo, una cuenta sin condiciones, es decir, que no requiere cumplir requisitos adicionales para generar intereses.

“Las personas buscan mayor claridad sobre cómo crecerá su dinero. Contar con una tasa de interés fija y sin condiciones permite conocer desde el inicio cuánto se estará generando, sin cambios inesperados con el tiempo.

En términos simples, una tasa fija significa que el porcentaje de interés se mantiene durante el período establecido y, al eliminar requisitos como montos mínimos o plazos, las personas pueden comenzar a generar intereses desde su primer depósito”, explicó Jaime Menjivar, VP Comercial de MultiMoney. Bajo este esquema, MultiMoney, líder en soluciones digitales, ofrece una cuenta de ahorro con una tasa anual fija del 3.5% siempre, sin plazos ni montos mínimos para comenzar a ahorrar.

Los intereses se acreditan cada mes y el dinero está disponible 24/7. Además, la entidad está supervisada por la Superintendencia del Sistema Financiero y forma parte del Instituto de Garantía de Depósitos, lo que significa que opera bajo las normas y mecanismos de respaldo establecidos por las autoridades correspondientes.

En un entorno donde la transparencia es cada vez más valorada, contar con reglas claras sobre cómo crece el dinero puede marcar una diferencia en la forma en que las personas gestionan su ahorro.