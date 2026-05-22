¡Metrocentro habilitará parqueos a $5 para la gran final entre FAS y Águila!

La Primera División de El Salvador, reporto que Metrocentro informó que este sábado 23 de mayo habilitará 400 espacios de estacionamiento a un costo de $5.

Las autoridades destacaron que el parqueo se habilitara en horario de 3:00 de la tarde hasta las 11:00 de la noche, para los aficionados que asistirán al estadio Jorge El Mágico González, para la gran final entre Club Deportivo FAS y Club Deportivo Águila.

Los usuarios interesados deberán acercarse al kiosko de información de parqueos para solicitar el ticket especial y acceder al beneficio.

La medida busca brindar una alternativa de estacionamiento para las personas que visiten la zona durante la jornada del sábado.