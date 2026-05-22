Manchester City confirmó que Pep Guardiola deja de ser su entrenador

La Nación

Manchester City confirmó este viernes la salida, al final de la temporada, de su emblemático entrenador Pep Guardiola, vencedor de veinte títulos desde 2016, incluida una Champions League y seis Premier Leagues.

El técnico español, de 55 años, hará su última aparición en el banco del club inglés el domingo contra el Aston Villa, antes de asumir un papel de “embajador” del City Football Group, precisó la entidad en su comunicado. En este puesto, brindará asesoramiento técnico a los clubes del grupo, y trabajará en proyectos y colaboraciones específicas.

En su etapa de 10 años al frente de Manchester City, Guardiola no solo transformó al equipo para que llegara a ser el mejor de Inglaterra, sino que también cambió el fútbol inglés por su manera de jugar.

“Nada es eterno. Si lo fuera, yo seguiría aquí. Eternos serán el sentimiento, la gente, los recuerdos, el amor que tengo por mi Manchester City”, insistió.

El video que subió el Manchester City en honor a Guardiola, que deja el club después de 10 años

La noticia de la salida de Guardiola se filtró por primera vez el pasado lunes. El exentrenador del Barcelona y el Bayern Munich se mostró muy reservado sobre su futuro cuando el City dejó escapar el título de la Premier League a manos del Arsenal 24 horas después.

El ex DT del Chelsea, Enzo Maresca, que anteriormente trabajó en el cuerpo técnico de Guardiola en el City, es señalado de forma casi unánime como el hombre destinado a tomar las riendas en el Etihad.

Títulos y récords

Guardiola convirtió al equipo de la camiseta celeste en un monstruo todopoderoso, ayudado en su revolución por futbolistas emblemáticos y un acaudalado propietario emiratí.

La vitrina de trofeos de City se llenó con veinte títulos, seis de ellos en el campeonato más exigente del mundo, sin olvidar la Champions League de 2023, la primera en la historia del club del noroeste de Inglaterra.