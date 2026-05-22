CAM realiza operativo de retiro de obstáculos en tramo de la avenida Norte

CAM de San Salvador realizó un operativo de retiro de obstáculos sobre la vía pública en el tramo comprendido entre la 26.ª avenida Norte y la 38.ª avenida Norte, como parte de las acciones orientadas a recuperar espacios públicos para la ciudadanía.

Según las autoridades municipales, estas intervenciones buscan garantizar el libre tránsito peatonal y vehicular, además de fortalecer el orden en distintos sectores de la capital.

El operativo forma parte del Plan San Salvador Centro Ordenado y Seguro, estrategia que se desarrolla en los cinco distritos del municipio con el objetivo de mantener espacios más seguros y ordenados para la población.