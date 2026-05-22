VMT sanciona a unidad de la ruta 373 por cobrar pasaje no autorizado

El Viceministerio de Transporte informó que mantiene desplegados equipos de inspectores a escala nacional para verificar que el servicio de transporte colectivo opere con normalidad y cumpla con la tarifa autorizada del pasaje.

Como parte de estos controles, inspectores del VMT intervinieron una unidad de la ruta 373, placas AB 72272, a la que se le notificó la falta TT-12, equivalente a una multa de $150, por incrementar de manera no autorizada el costo del pasaje.

De acuerdo con las autoridades, la tarifa establecida para esta ruta es de $0.90; sin embargo, la unidad se encontraba cobrando $1.00 a los usuarios.

El VMT reiteró que continuará realizando inspecciones en terminales y puntos estratégicos del país para garantizar el respeto a las tarifas autorizadas y proteger los derechos de los pasajeros.