El nuevo Suzuki Across llega a El Salvador para revolucionar el segmento SUV

Suzuki realizó el lanzamiento oficial del nuevo Suzuki Across en un exclusivo evento desarrollado en Museo Marte, donde clientes, medios de comunicación e invitados especiales conocieron de primera mano la nueva propuesta de la marca bajo el concepto “El Arte de la Expresión”.

Con este lanzamiento, Suzuki continúa consolidando su liderazgo en el segmento SUV, apostando por un modelo que combina diseño contemporáneo, tecnología inteligente, seguridad avanzada y una personalidad diferenciadora orientada a una nueva generación de conductores salvadoreños.

Durante la presentación, los asistentes pudieron descubrir un vehículo que representa la evolución del ADN Suzuki: un SUV compacto de líneas modernas, estética robusta y un diseño creado para quienes buscan destacar en cada trayecto.

El nuevo Across destacó por su imagen sofisticada y dinámica, incorporando una parrilla frontal imponente, iluminación LED de alta definición, detalles deportivos y configuraciones bitono que refuerzan el concepto de expresión personal y estilo urbano. En el interior, el modelo ofrece una experiencia tecnológica y confortable mediante una pantalla multimedia táctil, conectividad inteligente, volante multifunción y acabados modernos diseñados para brindar mayor comodidad y funcionalidad tanto al conductor como a los pasajeros.

Uno de los atributos más relevantes del nuevo Suzuki Across es su equilibrio entre desempeño, eficiencia y seguridad. El vehículo incorpora un motor de 1.5 litros con transmisión automática convencional de 6 velocidades con paletas de cambio para un manejo más deportivo, desarrollado para ofrecer una conducción suave y eficiente en distintos escenarios urbanos y de carretera.

Además, integra tecnologías avanzadas de seguridad como el ADAS NIVEL 2 que permite al carro acelerar y frenar automáticamente, mantener el carril, ajustar velocidad según el tráfico y puede detenerse y avanzar en tráfico lento. Cuenta también con control electrónico de estabilidad (ESP), cámara de retroceso, sensores de estacionamiento y múltiples bolsas de aire, elementos que fortalecen su competitividad dentro del segmento SUV compacto.

Estos dispositivos de seguridad le permitieron recibir la más alta calificación de seguridad de 5 estrellas Bharat NCAP / Global NCAP.

Gracias a su excelente altura al suelo, diseño compacto y enfoque funcional, el Suzuki Across se posiciona como una opción ideal para quienes buscan practicidad diaria sin renunciar al estilo, confort y tecnología.

Durante el evento, Jorge Huezo, Gerente de Marca Suzuki, destacó que la incorporación del nuevo Across al mercado salvadoreño responde a la visión estratégica de Suzuki de ofrecer vehículos alineados con las nuevas necesidades de movilidad del consumidor actual.

«Con el nuevo Suzuki Across buscamos ofrecer a nuestros clientes un SUV que combine diseño, tecnología, seguridad y personalidad en un solo vehículo. Sabemos que el mercado salvadoreño valora cada vez más la innovación y la eficiencia, y Across llega precisamente para responder a esas expectativas con una propuesta moderna, versátil y diferente”, expresó Jorge Huezo, Gerente de Marca Suzuki Autos.



Asimismo, agregó que el concepto “El Arte de la Expresión” representa la esencia del nuevo modelo y el compromiso de Suzuki por desarrollar vehículos que conecten emocionalmente con las personas.

«Across no es solo un vehículo; es una forma de expresar estilo, dinamismo y autenticidad. Queremos que cada conductor encuentre en este modelo una extensión de su personalidad y una experiencia de conducción que marque diferencia”, añadió Huezo.

Además, compartió la buena noticia de la apertura de los nuevos Talleres Suzuki, ubicados sobre la Carretera Panamericana, contiguo al desvío hacia la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán, en San Salvador. Esta nueva instalación nace con el objetivo de brindar mayor respaldo, confianza y comodidad a los clientes Suzuki, ofreciendo un taller de primer nivel, equipado con tecnología especializada, personal altamente capacitado y una mayor capacidad de atención para responder de forma más ágil y eficiente a las necesidades de servicio y postventa de la marca.