El Salvador entrega paquetes escolares a estudiantes de los exbolsones

La ministra de Educacion, Karla Trigueros, supervisó la entrega de los paquetes (más de 1,900) a los estudiantes que llegaron en autobuses a recoger los insumos a la zona fronteriza del distrito de Perquín, en el lado salvadoreño.

“Vamos a llegar a cada rincón de El Salvador y vamos a llegar donde todos los niños salvadoreños necesiten su paquete escolar”, afirmó la ministra de Educación, al brindar detalles sobre la entrega.

Los paquetes escolares incluyen uniformes, zapatos, útiles escolares, libros y dispositivos electrónicos e impactará positivamente en el bolsillo de las familias que ostentan la doble nacionalidad.

Grupos de estudiantes llegaron desde tempranas horas, de este viernes, hacia el punto de entrega para recibir sus insumos escolares completos.

Son niños llenos de grandes sueños y que saben que cuentan con todo el apoyo del Presidente Nayib Bukele para cumplir cada una de sus metas. Ellos también son parte de la transformación integral que experimenta el sistema de educación de El Salvador con enfoque de calidad.

El compromiso es que todos los niños y jóvenes salvadoreños del sistema de educación público reciban su paquete escolar completo, sin importar el lugar donde se encuentren; en este caso, el beneficio llegó a familias salvadoreñas que residen en la zona de los exbolsones.