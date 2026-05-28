FESFUT anuncia nuevas medidas tras polémica en C.D. Águila por tema de premios

El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Yamil Bukele, se pronunció sobre la reciente controversia generada alrededor de Club Deportivo Águila y anunció nuevas disposiciones orientadas a fortalecer el orden institucional del fútbol salvadoreño.

Bukele señaló que los temas relacionados con premios, incentivos o bonificaciones no deben convertirse en controversias públicas durante etapas decisivas de una competencia, subrayando que este tipo de acuerdos deben quedar definidos desde el inicio de cada torneo y respaldados contractualmente.

Como parte de las nuevas medidas, informó que a partir del próximo torneo todo acuerdo relacionado con incentivos económicos deberá quedar estipulado en los contratos individuales de cada jugador o mediante contratos colectivos debidamente formalizados. Además, dichos documentos deberán quedar registrados oficialmente ante la FESFUT.

El dirigente también anunció que la federación trabajará en la creación de un manual y reglamento disciplinario que contemplará sanciones económicas y deportivas para casos de incumplimiento o controversias que afecten la estabilidad de las competiciones.

Bukele enfatizó que la claridad en los acuerdos, el respeto entre las partes y el fortalecimiento institucional son fundamentales para continuar avanzando hacia un fútbol más profesional, ordenado y confiable en el país.