Capturan a sujeto con droga y dinero en efectivo en Soyapango

La Fuerza Armada de El Salvador informó sobre la ubicación de Jonathan Adonay Batres Cruz en el reparto La Campanera, en Soyapango, mientras se conducía en una motocicleta identificada con una aplicación de entregas a domicilio.

De acuerdo con el reporte oficial, al sujeto se le incautaron dos porciones de marihuana y dinero en efectivo durante el procedimiento.

Tras la intervención, Batres Cruz fue entregado a la Policía Nacional Civil para que enfrente el proceso judicial correspondiente.

Las autoridades señalaron que este tipo de acciones forman parte de los operativos ejecutados bajo el Plan Control Territorial, con el objetivo de combatir estructuras vinculadas al narcomenudeo y preservar la seguridad en las comunidades.

La Fuerza Armada reiteró que continuará desarrollando patrullajes y operativos para impedir actividades ilícitas que afecten la tranquilidad de la población.