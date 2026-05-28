Capturan a hombre señalado de acosar a joven en microbús de la ruta 42B

El ministro de Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura en flagrancia de Roberto Carlos Guzmán Argueta, señalado de acosar sexualmente a una joven al interior de un microbús de la ruta 42B.

De acuerdo con el reporte oficial, la detención se realizó luego de que la víctima alertara de inmediato a una patrulla de la Policía Nacional Civil, lo que permitió una rápida intervención policial.

Las autoridades detallaron que, tras ser identificado y verificado en los sistemas institucionales, se confirmó que Guzmán Argueta registra 13 detenciones previas por los delitos de acoso sexual y agresión sexual, además de contar con dos órdenes de captura vigentes.

Asimismo, se informó que el sujeto había salido de prisión el pasado 8 de mayo tras cumplir una condena por delitos sexuales, siendo nuevamente capturado por hechos similares.

La denuncia fue respaldada con registros del sistema de videovigilancia instalado en la unidad de transporte colectivo.

El ministro Villatoro hizo un llamado a posibles víctimas de este individuo a presentar su denuncia ante la Fiscalía General de la República, reiterando que las autoridades continuarán actuando para impedir que agresores sexuales permanezcan en libertad.