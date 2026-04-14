Mujer fallece tras accidente mientras realizaba labores de poda en Suchitoto

Una mujer perdió la vida luego de que una rama le cayera encima mientras realizaba labores de poda en el cantón El Caulote, en Suchitoto.

La víctima fue identificada como Flor Beatriz de la Cruz, quien falleció a causa del impacto sufrido durante el incidente.

Al lugar acudieron socorristas de Cruz Verde Salvadoreña, filial Suchitoto, quienes al evaluar a la mujer confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Autoridades se mantienen en la zona realizando las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.