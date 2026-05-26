Rescatan caninos en condiciones precarias en Ciudad Delgado

La informó sobre el rescate de varios caninos que fueron encontrados en condiciones precarias en el distrito de Ciudad Delgado, tras atender una denuncia ciudadana.

La intervención fue ejecutada mediante un trabajo articulado entre la Unidad de Bienestar Animal y el , quienes actuaron para poner a salvo a los animales y brindarles atención inmediata.

Según detallaron las autoridades municipales, los peluditos ya reciben cuidados especializados mientras se realizan las evaluaciones correspondientes para garantizar su recuperación.

Asimismo, la comuna destacó que se continúa impulsando acciones enfocadas en la promoción de la adopción responsable, con el objetivo de ofrecerles una nueva oportunidad de vida en un entorno seguro y adecuado.

Estas acciones forman parte de los esfuerzos de la administración capitalina para fortalecer la protección y bienestar animal en San Salvador Centro.