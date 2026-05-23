Capturan en Ciudad Delgado a presunto pandillero con antecedentes por homicidio, robo y agresiones sexuales

Las autoridades informaron sobre la captura de Óscar Antonio Godínez Buendía, de 31 años, conocido con el alias de “el Toro”, presunto integrante de la pandilla Mao Mao, perteneciente a la clica Soya City.

De acuerdo con el reporte oficial, el procedimiento se llevó a cabo en el cantón Plan del Pino, jurisdicción de Ciudad Delgado, en San Salvador Centro, como parte de las acciones de seguridad desarrolladas en el marco del combate a las estructuras criminales.

Según las investigaciones, Godínez Buendía registra antecedentes desde el año 2014 por diversos delitos, entre ellos homicidio en grado de tentativa, robo en grado de tentativa y otras agresiones sexuales.

VER MÁS:

Las autoridades señalaron que el detenido será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista, al ser vinculado con actividades relacionadas con estructuras pandilleriles.

El caso pasará a la etapa judicial correspondiente, donde las autoridades buscarán que el imputado responda ante la ley por los señalamientos que pesan en su contra.

La captura forma parte de los operativos que continúan desarrollándose en distintos puntos del país con el objetivo de ubicar y procesar a personas señaladas de integrar organizaciones criminales.