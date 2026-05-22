Alcaldía interviene caso de presunto maltrato animal en Cuscatancingo

La informó sobre la atención de una denuncia por presunto maltrato animal en el distrito de Cuscatancingo, realizada por personal de la Unidad de Protección de Animales de Compañía en coordinación con el .

Durante la inspección, las autoridades verificaron que varias mascotas permanecían en condiciones inadecuadas, con poca higiene y visibles signos de deterioro, por lo que se notificó a la propietaria sobre las irregularidades encontradas.

Según detallaron, se otorgó un plazo de 72 horas para mejorar el entorno y las condiciones de los animales, así como garantizar su bienestar y atención adecuada.

Las autoridades advirtieron que, en caso de incumplimiento, se procederá con la aplicación de sanciones administrativas y el caso será remitido a las instancias correspondientes para continuar con el proceso legal respectivo.