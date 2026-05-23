FAS y Águila vuelven a citarse con la historia 17 años después en una gran final

La espera terminó. Este sábado, el fútbol salvadoreño vivirá una de las finales más esperadas de los últimos años cuando los eternos rivales, Club Deportivo FAS y Club Deportivo Águila, se enfrenten por el título del Torneo Clausura 2026 en una nueva edición del Clásico Nacional.

El escenario será el emblemático Estadio Nacional Jorge ‘Mágico’ González, donde a partir de las 6:00 de la tarde se disputará una batalla que paralizará al país y que tendrá como premio la gloria del fútbol salvadoreño.

La final tiene un ingrediente especial: será la primera vez en 17 años que FAS y Águila se enfrenten por un campeonato de Primera División. La última ocasión ocurrió en el Apertura 2009, una serie inolvidable que terminó con victoria santaneca por 3-2 en tiempo extra, permitiendo a los tigrillos levantar el trofeo en una de las finales más recordadas de la historia reciente.

Ahora, el destino vuelve a cruzar los caminos de los dos equipos más ganadores y populares del país.

Una final para agrandar la leyenda

El conjunto asociado buscará alcanzar una cifra histórica. FAS saltará al terreno de juego con la misión de conquistar su vigésima corona y ampliar su ventaja como el club más laureado del balompié nacional.

Del otro lado estará Águila, decidido a seguir acortando distancias y sumar el título número 18 a sus vitrinas, una conquista que reforzaría aún más su legado como uno de los gigantes del fútbol centroamericano.

Más allá del trofeo, el encuentro representa una nueva página en una rivalidad que ha marcado generaciones y que vuelve a colocar frente a frente a dos instituciones acostumbradas a pelear por los máximos honores.

Un lleno total en el «Mágico»

La expectativa alrededor de la final ha sido enorme. La demanda de boletos convirtió este partido en una de las definiciones más costosas de los últimos años en la Liga Mayor.

Los aficionados debieron desembolsar $25 para ingresar a la localidad General, mientras que los sectores de Tribuna Alta y Tribuna Baja tuvieron precios de $50 y $75, respectivamente.

Se espera una asistencia masiva en el coloso capitalino, con miles de aficionados de ambas escuadras listos para teñir las gradas de azulgrana y naranja en una noche que promete emociones de principio a fin.

El país se detiene por el Clásico

La transmisión del encuentro estará disponible de forma exclusiva a través de Tigo Sports El Salvador, que llevará cada detalle de una final que reúne tradición, rivalidad, historia y la posibilidad de escribir un nuevo capítulo en el libro dorado del fútbol salvadoreño.

Diecisiete años después, el Clásico Nacional vuelve a decidir un campeón. FAS quiere llegar a la 20. Águila sueña con la 18. Solo uno levantará la copa esta noche en el «Mágico» González.