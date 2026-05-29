Inspeccionan denuncia por presunto descarte irregular de postes en riberas del río Acelhuate

Elementos del CAM San Salvador atendieron una denuncia ciudadana relacionada con el presunto descarte irregular de postes en desuso en las riberas del Río Acelhuate, en la Zona 6 de la capital.

Como parte del procedimiento, los agentes realizaron una inspección en el sector con el objetivo de verificar los hechos reportados y dar seguimiento al caso.

La intervención forma parte de las acciones impulsadas por la municipalidad para atender reportes ciudadanos y fortalecer la vigilancia en puntos sensibles desde el punto de vista ambiental.

Las autoridades reiteraron que este tipo de inspecciones reflejan el compromiso institucional con la protección del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía a continuar denunciando cualquier acción que pueda representar afectaciones al entorno o poner en riesgo los ecosistemas urbanos.