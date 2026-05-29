Anthony Gordon firma por cinco temporadas y es el primer fichaje del Barça 2026-27

Agencia EFE

El Barça ha oficializado este viernes la contratación del inglés Anthony Gordon, procedente del Newcastle, para las próximas cinco temporadas, en una operación cifrada en 70 millones de euros más 10 millones en bonus, aunque el montante no ha sido confirmado por el club azulgrana.

El internacional inglés es el primer fichaje del Barça de Hansi Flick para la próxima temporada. Juega de extremo izquierdo, aunque también puede actuar como ‘9’.

El jugador inglés viene de la Premier Legue, en la que destacó con grandes jugadas y goles, por lo que el conjunto Barcelona lo fichó tras la salida del delantero Robert Lewandoski.